Per Arnautovic mezz’ora di repertorio in Inter-Monza: ruolo chiaro

Marko Arnautovic bagna il suo secondo esordio nerazzurro firmando un assist in Inter-Monza. Repertorio completo per l’austriaco.

SECONDA VOLTA – C’era molta curiosità, mista a scetticismo, nel rivedere Marko Arnautovic coi colori dell’Inter addosso. E i tifoso nerazzurri, nell’ultima mezz’ora di Inter-Monza, sono rimasti piacevolmente sorpresi. Nel suo secondo esordio nerazzurro (già 3 presenze nel 2009/10) l’austriaco ha mostrato cos’è successo in questi tredici anni, e cosa può dare alla squadra di Simone Inzaghi.

FARO AVANZATO – Arnautovic è subentrato a Marcus Thuram, piazzandosi al fianco di capitan Lautaro Martinez. E ha subito fatto vedere come può integrarsi col numero 10. L’austriaco si è calato perfettamente nel ruolo di riferimento offensivo dell’Inter, dominando lo spazio (aereo e non solo) contro il Monza. E facendo vedere come potrà essere impiegato nell’attacco nerazzurro.

PUNTO DI RIFERMENTO – Nei 29 minuti in campo in Inter-Monza, Arnautovic si posiziona come catalizzatore del fronte offensivo nerazzurro. Chiamando su di sé i palloni in fase di risalita, e permettendo così a Lautaro Martinez e compagni di inserirsi negli spazi aperti. L’esempio perfetto è l’azione che porta al raddoppio dell’Inter (qui gli highlights), ma non sono mancati altri spunti simili. Arnautovic si è sobbarcato un maggior lavoro sporco rispetto a Thuram, risultando determinante nell’allargare le maglie del Monza in difesa. Uno spunto interessante su quella che potrà essere la sua funzione nel gioco dell’Inter, gol a parte.