Arnautovic, Inter-Lecce da terzo attaccante. Probabile esordio

Marko Arnautovic questa sera sarà il terzo attaccante della squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Il destino è quasi certo: in Inter-Lecce farà il suo esordio in questo campionato.

DEFEZIONI – Simone Inzaghi in questo inizio di stagione non è che sia proprio l’uomo più fortunato sulla faccia della Terra. L’allenatore in Inter-Lecce dovrà ancora avere a che fare con gli infortuni: Stefan de Vrij non ha fatto in tempo a rientrare e non ha forzato, all’olandese si è aggiunto anche Lautaro Martinez. L’attaccante alla ricerca del suo primo gol in campionato ha subito un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione di Inzaghi. Ciò vuol dire che Marko Arnautovic avrà grandi responsabilità in questa serata.

RESPONSABILITÀ – Arnautovic ha recuperato dallo stop di inizio agosto a pochi giorni dall’inizio del suo ritiro con l’Inter. L’austriaco fisicamente non era al 100% con il Genoa ed è rimasto in panchina per tutta la partita, oggi avrà però un ruolo diverso. Non sarà la quarta, bensì la terza punta a disposizione del tecnico piacentino. È molto alta la probabilità perciò che faccia il suo esordio in Inter-Lecce. Lo scorso anno ha chiuso questo match con un assist di tacco per Nicolò Barella, stasera un’azione simile potrebbe convincere tutto l’ambiente a dargli fiducia.