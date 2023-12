Arnautovic, l’Inter ne ha bisogno: serve ritrovare miglior condizione

Alla luce delle ultime prestazioni di Marko Arnautovic, l’Inter sembra non avere le giuste alternative alla coppia d’attacco titolare. L’attaccante austriaco deve ritrovare la sua migliore condizione al più presto.

FORMA – L’attaccante austriaco è tornato all’Inter, dopo aver vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2009/10. Durante l’anno del ‘Triplete’, Marko Arnautovic non è stato tra i protagonisti principali delle vittorie dei nerazzurri ed è tornato per lasciare un segno tra i tifosi. L’Inter lo ha preso consapevole della sua scarsa condizione fisica e dei tanti infortuni subiti in questi anni. Sicuramente si aspettava qualcosa in più dal suo centravanti, che al momento non garantisce una riserva all’altezza di Marcus Thuram. L’attaccante francese viaggia a ritmi altissimi, mentre l’attaccante austriaco appare ancora lontano dalla sua condizione ideale.

PRESENZE – Quest’anno Arnautovic ha giocato un totale di 13 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia. All’inizio della stagione sembrava avere una maggiore affidabilità, prima di fermarsi per l’ennesimo infortunio in carriera. Inzaghi lo ha schierato l’ultima volta da titolare nel match contro il Benfica, dove l’attaccante austriaco ha anche messo il segno sul tabellino. Ha segnato la sua prima rete in nerazzurro, dopo averla cercata con insistenza. Adesso serve ritrovare minutaggio e condizione ideale da garantire una riserva all’altezza degli obiettivi stagionali dell’Inter. In estate Beppe Marotta e Piero Ausilio, su conferma di Inzaghi, hanno deciso di riportarlo in nerazzurro dopo tanti anni. Adesso tocca al centravanti austriaco far vedere in campo il Marko Arnautovic visto nelle passate stagioni con la maglia del Bologna, garantendo prestazioni di alto livello e gol utili alla squadra.