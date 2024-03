Arnautovic, due indizi fanno una prova: esperienza Inter al termine?

Arrivato la scorsa estate dal Bologna, la seconda esperienza di Marko Arnautovic all’Inter non sta andando nel migliore dei modi. Tanto che due piste di mercato (in entrata) portano a pensare che l’austriaco possa già essere sul punto di lasciare il club.

VERSO I SALUTI – Con due infortuni muscolari e prestazioni non brillantissime – salvo alcune, rare, eccezioni – l’avventura di Marko Arnautovic dopo il ritorno all’Inter non sta andando nel migliore dei modi. Tanto che tutti gli indizi di mercato portano proprio verso un suo possibile addio ai colori nerazzurri già al termine della stagione. Ne sono una dimostrazione l’arrivo a parametro zero di Mehdi Taremi e la voglia dell’Inter di puntare forte su Albert Gudmundsson per la prossima stagione. Resta comunque da chiarire un concetto: il riscatto per otto milioni dal Bologna rende difficoltosa una possibile cessione di Arnautovic dopo una sola stagione. Considerando anche il contratto in scadenza nel 2025. Insomma, due indizi (Taremi e Gudmundsson) fanno una prova. La volontà di una cessione è presente. Ma, come dice un vecchio adagio, tra il dire e il fare…