Arnautovic mette nei guai l’Inter. Un ex obiettivo si fa rimpiangere?

Arnautovic si ferma, a causa dell’infortunio, lasciando l’Inter scoperta e piena di domande. L’ultima prestazione di un ex obiettivo del mercato estivo non facilita la situazione nerazzurra.

STOP – L’Inter inizia la settimana con una notizia davvero sconveniente: l’infortunio di Marko Arnautovic non è di poco conto. In realtà lo si era percepito già sul campo di Empoli, quando nei minuti finali della gara l’austriaco si è lasciato cadere a terra, lamentando un forte dolore alla coscia sinistra. La panchina nerazzurra si è subito particolarmente impensierita, accerchiando il giocatore al quale sono state prestate le prime cure. Le preoccupazioni di ieri sono state confermate poco fa, col comunicato ufficiale dell’Inter che informa sull’esito degli esami strumentali di Arnautovic. Secondo una prima stima il calciatore dovrebbe rimanere fuori dai radar di Simone Inzaghi per almeno un mese e mezzo, forse due.

POCO SPAZIO – L’amarezza è tanta, soprattutto se si guarda con la lente d’ingrandimento la specifica situazione legata ad Aranutovic e all’Inter. Qualsiasi infortunio di questa portata risulta una vera e propria maledizione per ogni calciatore e per il club che è costretto a farne a meno. Ma in questo caso, considerando il contorno della storia, il dolore – non solo fisico – risulta maggiore. Arnautovic, arrivato in nerazzurro solo un mese fa, ha fatto in tempo a disputare pochi minuti con la maglia dell’Inter. Per l’austriaco c’è stato spazio dal 1′ solo in una partita, quella d’esordio in Champions League. Nella quale, tra l’altro, non si è distinto particolarmente. Prove migliori, invece, si sono viste quando è subentrato dalla panchina a gara in corso. Proprio come ha fatto ieri ad Empoli.

Inter, come sarebbe andata se…?

CASO CURIOSO – È possibile fare anche un ulteriore passo indietro, tornando a quest’estate. Quando l’Inter era ancora in balia della sessione di mercato, alla ricerca di un attaccante che potesse fare al caso di Simone Inzaghi. La scelta, alla fine, è ricaduta proprio su Arnautovic, con un ritorno in nerazzurro che ha fatto anche molto discutere. Fra i motivi della poca convinzione di alcuni tifosi c’era anche la condizione fisica dell’austriaco. Reduce col Bologna da una stagione intermittente, compromessa proprio da più di un infortunio. A ciò si aggiunge un particolare che incuriosisce ma fa anche riflettere. Uno dei nomi più chiacchierati in estate per il completamento dell’attacco interista proprio ieri, nella giornata in cui Arnautovic si è fermato, ha fatto vedere di poter essere ancora incisivo. Si tratta di Alvaro Morata, uscito quasi subito dai radar nerazzurri per una serie di motivi (fra ingaggio ed età), che in Atletico Madrid-Real Madrid ha firmato una doppietta. Regalando a Simeone, anche aiutato dal compagno Griezmann, la vittoria del derby madrileno. A questo punto la classica domanda, a giochi ormai chiusi, non può che essere: come sarebbe andata se…?