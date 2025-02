Arnautovic, gol e fiducia! Inzaghi ritrova il gol dalla panchina

Arnautovic ha realizzato il primo gol del suo campionato nella partita contro la Fiorentina, risultato decisivo per la vittoria dell’Inter. Grazie alla rete dell’attaccante austriaco, l’Inter ha ottenuto tre punti fondamentali, accorciando in classifica sul Napoli, a -1 dalla vetta. Simone Inzaghi può sorridere, avendo ritrovato finalmente il gol dai suoi attaccanti in panchina.

UN GOL IMPORTANTE – Marko Arnautovic è subentrato nel corso del primo tempo al posto di Thuram, uscito per una contusione alla caviglia, è stato protagonista assoluto nel match contro la Fiorentina. Con il suo gol decisivo ha regalato una importantissima vittoria in chiave campionato per i nerazzurri. Arnautovic non trovava la rete in Serie A dalla doppietta in casa del Verona, nell’ultima giornata dello scorso campionato, a scudetto già vinto da oltre un mese. Quello di ieri sera invece è un gol molto pesante, che potrà rivelarsi determinante nella lotta scudetto.

Il problema dalla panchina: serve più apporto dagli attaccanti

POCHI NUMERI – Uno degli aspetti più discussi nel corso della stagione è stato il limitato contributo dei giocatori subentrati. La rete di Arnautovic è solo il quinto gol in campionato segnato da un calciatore entrato a partita in corso, a dimostrazione di quanto la panchina dell’Inter abbia inciso poco finora. Se escludiamo i gol realizzati a gara già indirizzata (De Vrij contro il Verona, Carlos Augusto contro la Lazio e Taremi contro il Lecce), quella dell’austriaco è solo la seconda rete realmente decisiva siglata da un subentrato. L’unico altro caso era stato il gol di Dumfries nel pareggio per 1-1 contro il Monza, il 15 settembre scorso. In questo senso, Arnautovic è il primo giocatore della stagione a entrare dalla panchina e portare tre punti alla squadra.

INZAGHI HA BISOGNO DI TUTTI – La speranza di Simone Inzaghi e dei tifosi è che questo gol possa rappresentare un punto di svolta, non solo per Arnautovic ma per tutta la panchina nerazzurra. Con tanti impegni ancora da affrontare tra campionato, Champions League e Coppa Italia, sarà fondamentale poter contare sull’apporto di tutti, specialmente dei giocatori che entrano a partita in corso.