Arnautovic, futuro prossimo legato all’Inter. Finale (ed estate) per riscattarsi

Marko Arnautovic e l’Inter sono legati da un doppio filo: nonostante la stagione poco convincente, l’austriaco ha un contratto per un altro anno con i nerazzurri, che hanno anche investito otto milioni per acquistarlo. Ora, però, serve un’accelerata.

LEGATI – Sebbene in molti pensino che – alla luce delle prestazioni poco convincenti di questa stagione – Marko Arnautovic sia un sicuro partente la prossima estate, è difficile pensare che il futuro prossimo del giocatore e dell’Inter non siano legati. I motivi sono, essenzialmente, due: un altro anno di contratto e ben otto milioni di euro investiti dal club nerazzurro. Difficile trovare un acquirente che in estate decida di puntare su di lui, proprio per questi motivi, oltre all’età, ai due infortuni e, appunto, alle prestazioni poco positive in generale.

Arnautovic, tempo di accelerare: per l’Inter e non solo

RIENTRO – Al rientro dall’infortunio subito nella partita contro il Bologna, Marko Arnautovic sarà utilissimo in queste ultime otto partite di campionato. Già a partire dall’Udinese, squadra molto fisica dove le caratteristiche dell’austriaco saranno utilissime per cercare di scardinare il fortino friulano e liberare spazio tra i suoi difensori. Difficile, chiaramente, vederlo in campo dal primo minuto. Ma un suo eventuale ingresso dalla panchina può essere un’arma fondamentale per Simone Inzaghi durante il corso della partita.

DOPPIO OBIETTIVO – Ma non dimentichiamoci di un altro fattore fondamentale. Per Arnautovic, infatti, non c’è soltanto il finale di questa stagione da giocarsi al meglio. Ma anche un’estate caratterizzata da EURO 2024, dove parteciperà con la maglia dell’Austria. Senza di lui, in amichevole, la nazionale allenata da Ralf Rangnick ha conquistato due vittorie (di cui quella roboante per 6-1 contro la Turchia di Hakan Calhanoglu). E affronterà nei gironi la Francia di Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Per guadagnarsi un posto fisso al centro dell’attacco e rendersi protagonista anche in Germania, Arnautovic deve iniziare ad accelerare. Partendo proprio già da queste ultime otto partite di campionato con l’Inter.