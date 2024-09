Arnautovic fuori da Inter-Milan. Le prossime partite per un test

Marko Arnautovic non ha giocato nemmeno un minuto di Inter-Milan nonostante le difficoltà di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Le prossime partite saranno un test per capire il suo apporto in nerazzurro in questa stagione.

MINUTI – Marko Arnautovic non è andato oltre i venti minuti giocati in ogni singola partita in questa stagione con l’Inter. Non ha mai disputato una gara da titolare e ha fatto 3 presenze appena. Simone Inzaghi lo ha lasciato in panchina con il Genoa ed infine con il Milan, dove ha guardato da fuori nonostante le prestazioni pessime di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Con il Manchester City l’austriaco era assente infine per febbre.

Arnautovic, un’occasione nelle prossime partite?

PROSSIME PARTITE – Udinese, Stella Rossa e Torino saranno le partite che l’Inter giocherà nella prossima settimana. Almeno in una delle tre gare Simone Inzaghi farà un minimo di turnover. Verrà dato spazio a chi ha giocato meno, probabilmente in Champions League perché ora i nerazzurri hanno bisogno di dare un segnale importante al campionato. Arnautovic quindi aspetta la sua occasione in Europa, l’esordio stagionale. Non ha ancora segnato ma ha avuto la chance per farlo. Quando chiamato in causa non ha fatto male, perché non utilizzarlo di più a causa dei pochi gol delle punte?!