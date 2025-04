Arnautovic ancora decisivo: numeri letali in questo finale con l’Inter!

Marko Arnautovic si mette alle spalle le difficoltà iniziale e risale in cattedra nel finale di stagione con l’Inter. I numeri raccontano di un attaccante in grado di rendersi ancora decisivo.

RISCATTO – L’Arnautovic stanco, svogliato e anche un pizzico spaventato, è ormai solo un lontano ricordo. Marko ha riscattato la sua stagione con l’Inter in questo finale, proprio nel momento in cui il suo apporto serviva di più. Meno lucido e in forma all’inizio, quando Simone Inzaghi lo adoperava per pochissimi scampoli di partita, adesso l’austriaco è decisamente salito in cattedra dimostrando di poter incidere ancora in maniera importante. Col Cagliari, gara in cui l’allenatore nerazzurro ha deciso di schierarlo titolare per far rifiatare Marcus Thuram, sono arrivati un gol e un assist da parte di Arnautovic, insieme a un’importante prestazione di carattere. Ma la risposta da parte del numero otto interista non è arrivata solo ieri sera. Già da tempo i numeri dell’austriaco parlano chiaro.

Arnautovic, che numeri! Il bilancio tra i gol e i minuti giocati

BILANCIO – Se si guarda nel totale, il numero dei gol firmati da Arnautovic nel corso di questa stagione, in tutte le competizioni, non lascia a bocca aperta. Sono sette in tutto le realizzazioni di Marko. Quindi, di gran lunga inferiori, per esempio, a quelle di Lautaro Martinez, che ieri sera ha toccato quota venti. Per analizzare correttamente i numeri dell’austriaco, però, è necessario guardare anche ai minuti giocati. Quei sette gol di Arnautovic, infatti, sono arrivati nei soli 684 minuti disputati durante questa stagione. Il risultato, quindi, è di una rete ogni 98 minuti circa. Che, tradotto ancora, significa quasi un gol a partita. Nelle ultime otto partite giocate, l’austriaco ha centrato la porta cinque volte.

IN CAMPIONATO – Cambia di poco la situazione se si prende in esame solo il campionato di Serie A, dove Arnautovic ha messo nelle gambe 355 minuti, durante i quali ha collezionato quattro gol (e due assist). Anche in questo caso, infatti, l’austriaco va a segno ogni 90′. Ogni volta in cui l’attaccante è partito titolare è riuscito a rendersi decisivo con una rete, proprio come accaduto contro il Cagliari ieri sera. Una grande notizia, questa, che rende molto più semplice la vita di Inzaghi in questo complicato ma soddisfacente finale di stagione dell’Inter.