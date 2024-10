Arnautovic dalla nazionale si mostra pronto per l’Inter

Marko Arnautovic ha sfruttato le due partite con l’Austria per mandare un messaggio a Inzaghi. L’austriaco si è dimostrato in forma, pronto per dare il suo contributo all’Inter.

SEGNALI POSITIVI DALLE NAZIONALI – La sosta delle nazionali ha portato delle risposte per Inzaghi. E se quelle di Frattesi sono forse quelle più manifeste, non vanno sottovalutate quelle di Arnautovic. L’austriaco in due partite ha prodotto un assist e due gol. Ma al di là dei numeri, ha dimostrato di poter avere un certo impatto in campo. Che promette di traslarsi a Milano.

CONDIZIONE IN CRESCITA – Con l’Austria Arnautovic ha continuato sulla scia delle prime prestazioni in maglia Inter. Anzi, ha fatto un passo in avanti. Mostrandosi in una buona condizione fisica, anche se da gestire come dimostra la panchina della prima uscita, e con la voglia di dimostrare, come dimostra l’esultanza sul gol nella seconda partita. E questo è il messaggio per Inzaghi.

MESSAGGIO A INZAGHI – Il tecnico non ha mai fatto mancare fiducia alla sua punta di scorta. In questo inizio di stagione lo ha mandato in campo più volte, fino all’esordio da titolare con la Stella Rossa. E Arnautovic ha fatto il suo, facendosi sempre trovare pronto. Le due partite con l’Austria restituiscono a Inzaghi un giocatore che ha fatto un altro passo in avanti. Che ha preso il gol e la prestazione con la Stella Rossa e ci ha costruito altro attorno. E quindi è pronto al prossimo toure de force dell’Inter. Come opzione credibile.