Arnautovic, da settembre a marzo la stessa storia. Colpo sbagliato?

Marko Arnautovic non prosegue positivamente il suo recupero. Ancora è impegnato nel programma riabilitativo e la fine della stagione si avvicina. Il bilancio non è affatto sufficiente con l’Inter.

BILANCIO – Il bilancio della stagione di Marko Arnautovic non si può dire certamente positivo. Arrivato per essere la terza punta nerazzurra non ha proprio soddisfatto a pieno le aspettative. Il gol contro l’Atletico Madrid è stato l’apice della sua esperienza, ma è durato molto poco. La sconfitta del Civitas Metropolitano ha cancellato tutto ciò che di positivo c’era in quella rete. Arnautovic ha sbagliato due occasioni a San Siro che nel computo dei 180 minuti si sono rivelate decisive per l’eliminazione dalla Champions League.

INFORTUNI – I numeri raccontano del suo scarso rendimento: 4 gol e 3 assist in 28 partite in nerazzurro. Sì, tante presenze sono arrivate dalla panchina, ma questo era messo in conto già ad inizio anno. Gli infortuni hanno poi interrotto il suo percorso. Entrambi al bicipite femorale, entrambi di grave entità. Il primo lo ha tenuto fuori da settembre a novembre, il secondo ancora non lo supera. Ora è nel pieno del programma riabilitativo, non tornerà a breve in campo. Queste notizie non danno segnali ottimi né a Simone Inzaghi né alla dirigenza, che forse ha capito di aver sbagliato un colpo la scorsa estate.