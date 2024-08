Arnautovic e Correa simboli diversi di una strategia Inter da rivedere

Marko Arnautovic e Joaquin Correa continuano ad essere protagonisti loro malgrado del mercato dell’Inter. Che al momento è paralizzato a causa della loro mancata uscita. Anche senza senno di poi, entrambi rappresentano una strategia di mercato sbagliata.

MERCATO FERMO – L’Inter sta orientando l’ultimo mese di calciomercato verso l’ingaggio di un nuovo attaccante. Complici gli infortuni momentanei di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, l’allenatore Simone Inzaghi sta pensando a soluzioni creative per compensare le assenze offensive. Soluzioni che però non potranno essere definitive. All’Inter serve decisamente un attaccante più affidabile di Arnautovic o dell’esubero Joaquin Correa. Due giocatori che non possono più ambire a un ruolo primario con la maglia nerazzurra. Uno scenario che appare chiaro col senno di poi, ma prevedibile anche in tempi non sospetti. Partiamo dalla situazione dell’argentino.

PESO SPROPORZIONATO – Correa arriva all’Inter nel 2021 per consolidare un reparto offensivo orfano di Romelu Lukaku, solo parzialmente sostituito da Edin Dzeko. Sembrava un ingaggio made in heaven, considerando che il Tucu a Milano avrebbe ritrovato il suo mentore Inzaghi. E i primi minuti in maglia Inter apparivano come la più dorata delle conferme (doppietta da subentrato contro il Verona). Eppure, a tre anni di distanza, quello rimane il momento più alto di Correa a Milano. Sintomo che investire una cifra così alta (27,3 milioni di euro) per un giocatore non titolare, e con una storia clinica così problematica, non è una mossa saggia. Per dare una misura, l’argentino è il sedicesimo giocatore più pagato nella storia nerazzurra. Ogni singolo euro va pesato, e solo in casi eccezionali (vedi Benjamin Pavard) si può fare un’eccezione. Ma anche in caso di spese più ridotte possono presentarsi gli stessi problemi di “invendibilità”.

OAKTREE HA RAGIONE – Arnautovic non ha costi troppo elevati per l’Inter. Né come cartellino (10 milioni di euro complessivi), né come stipendio (3,5 milioni netti a stagione). Questo solo sulla carta però. Perché un ingaggio tale è spropositato per un giocatore di 35enne non affidabile per più di 10-15 partite all’anno. E pure la formula di acquisto (prestito con obbligo di riscatto) non è quella ideale per un attaccante con queste caratteristiche. Considerando soprattutto il suo ruolo da comprimario nelle gerarchie offensive nerazzurre. Rispetto a Correa, Arnautovic grava sicuramente meno sul bilancio dell’Inter. Ma le cifre della sua presenza in rosa non facilitano la sua uscita. Bloccando di fatto eventuali nuovi ingaggi. Una situazione ampiamente preventivabile un anno fa. Un errore di valutazione che l’Inter non potrà né dovrà più permettersi di fare.