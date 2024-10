Arnautovic con la Stella Rossa dimostra di poter essere utile

Inter-Stella Rossa ha visto tra i suoi protagonisti anche Marko Arnautovic. L’austriaco è riuscito a dare la sua impronta alla partita, risultando un fattore positivo.

SCELTA FORTE – Tra le scelte di Inzaghi per la sfida con la Stella Rossa, forse la più forte è stata quella di mettere in campo dal primo minuto Marko Arnautovic. Una scelta che il tecnico aveva addirittura preparato già da Udinese-Inter, dove negli ultimi minuti aveva schierato Correa e non l’austriaco. Una scelta che malgrado i mugugni dello stadio ha pagato. E ha restituito un’opzione credibile alla rosa.

NUMERI PRODUTTIVI – Arnautovic ha giocato in coppia con Taremi, ed è stato per così dire più spigliato del compagno di reparto, che è uscito alla distanza. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

L’austriaco si è fatto vedere a tuttocampo, un po’ come il compagno di reparto, riuscendo sia a fare gioco che a dare peso in area. Guardiamo la specifica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Il numero 8 ha messo insieme 34 tocchi. Ed è stato un insieme produttivo. Coi suoi 24 passaggi infatti ha creato 2 occasioni da gol, entrambe per Mkhitaryan ed entrambe sprecate. Poi ci sono 2 tiri, entrambi in porta, per una rete realizzata e una grande occasione (curiosamente su assist di Mkhitaryan). Un lavoro che ha ripagato la scelta di Inzaghi, come si diceva, E restituito all’Inter un’opzione credibile in attacco.