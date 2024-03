Arnautovic, Bologna-Inter è la tua partita: favorito dalle rotazioni

Bologna-Inter non è di certo una partita banale per Marko Arnautovic, specialmente per i suoi trascorsi in rossoblu. Sarà lui il grande ex della gara di sabato, nella quale – stando alle possibili rotazioni – potrebbe partire da titolare.

EX DI GIORNATA – Marko Arnautovic si scalda per Bologna-Inter. Dopo alcune stagioni in rossoblu, l’attaccante austriaco non si è lasciato nel migliore dei modi specialmente con il tecnico Thiago Motta, che poco lo ha impiegato lo scorso anno. Ecco perché quella di sabato può essere la sua partita, con la voglia di mostrare ai suoi ex tifosi tutta la sua pericolosità. Arnautovic, stando alle possibili rotazioni, dovrebbe anche partire proprio dal primo minuto: se Lautaro Martinez dovesse riposare e al suo posto giocasse Marcus Thuram, ecco allora che l’austriaco scenderebbe in campo al posto di Alexis Sanchez, partito da titolare contro il Genoa. Una grande occasione dal primo minuto per lanciare ulteriormente l’Inter verso lo scudetto e, nel contempo, frenare la pazzesca calvalcata del suo ex Bologna.