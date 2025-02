Arnautovic bocciato da Inzaghi in Milan-Inter! I cambi parlano

Marko Arnautovic non ha fatto nemmeno un minuto nel derby che ha visto l’Inter pareggiare al minuto 92 contro il Milan. Simone Inzaghi lo boccia in maniera pesante.

PAREGGIO – L’Inter ha recuperato lo svantaggio contro il Milan all’ultimo respiro. La squadra nerazzurra non si è arresa mai e con l’orgoglio fino al minuto 92 ha provato in tutti i modi a raddrizzare una partita nata storta e che poteva finire anche peggio. Con grande merito Nicola Zalewski e Stefan de Vrij hanno firmato il pari evitando una settimana da incubo ad un gruppo che non esce comunque soddisfatto al 100% dalla gara. Chi ne esce a testa bassa più di tutti è Marko Arnautovic.

Arnautovic, pomeriggio pesante in Milan-Inter…

BOCCIATURA – Arnautovic non è neanche entrato nel derby che ha visto l’Inter in svantaggio per 45 minuti. In un secondo tempo in cui ci sarebbe stato bisogno del forcing offensivo massimo Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi a tutti fuorché il suo unico attaccante a disposizione e integro. Mehdi Taremi era appena rientrato dal problema riscontrato agli addominali, mentre l’austriaco stava bene e poteva essere una soluzione. L’allenatore piacentino ha inserito due difensori, un esterno e due centrocampisti. Alla fine ha avuto ragione, la svolta è arrivata proprio con i cambi. Tra questi comunque non figurava Arnautovic, che ha subito l’ennesima bocciatura di un’avventura che è destinata a concludersi a giugno.