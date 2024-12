Arnautovic per Bijol? Inter, pensaci! Il mercato sta per arrivare

Ipotesi di mercato complicata, ma che potrebbe risolvere qualche problemino all’Inter: cedere Arnautovic e accogliere Bijol.

LA SITUAZIONE – E all’improvviso l’Inter si ritrovò incredibilmente corta in difesa e sorprendentemente lunga in attacco. A gennaio, urge un intervento sul mercato? Probabilmente sì. E perché non far uscire un attaccante per far entrare un difensore? I nomi in questione, a tal proposito, sono due: Marko Arnautovic, fronte uscite, e Jaka Bijol, per quanto riguarda le entrate. L’austriaco è finito nel mirino del Torino, che è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, il quale dovrà restare fuori dai giochi almeno fino a maggio (il che significa stagione finita). Bijol, invece, è tra tutti, il difensore maggiormente monitorato dall’Inter. Lo sloveno dell’Udinese conosce la Serie A, gioca in una difesa a tre, e potrebbe risultare per l’Inter un ottimo investimento, viste le poche garanzie fisiche date da Francesco Acerbi.

Arnautovic il sacrificabile per accogliere Bijol: Inter, pensaci

SWITCH – Cedere un attaccante per comprare un difensore: quindi mandare al Torino Arnautovic per accogliere Bijol dall’Udinese. Certo, ad oggi è solo un’ipotesi, per certi versi anche abbastanza provocatoria. Ma è anche un po’ la sintesi dell’attuale stagione dell’Inter. Numericamente, infatti, la Beneamata sta accusando più di qualche problema dal punto di vista difensivo. Tant’è che contro Parma e Bayer Leverkusen, nonché lunedì sera contro la Lazio, Inzaghi sarà obbligato a rimettere in campo il trio Bisseck-de Vrij-Bastoni e senza possibilità di cambiare o ruotare. In attacco, invece, oltre ai due titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram, c’è Mehdi Taremi, il quale ha bisogno solamente di sbloccarsi e il ritrovato Joaquin Correa. In parole povere, se c’è da sacrificare qualcuno per riparare qualcosa in altri reparti, quello potrebbe essere appunto Arnautovic.