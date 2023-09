Arnautovic all’esordio in Inter-Milan? Quasi, precedente storico

Marko Arnautovic sarà a disposizione di Simone Inzaghi (qui la sua conferenza stampa) per Inter-Milan di domani (ore 18). E per l’attaccante non sarà la prima volta in un derby.

PRIMA OPZIONE – Domani riprende la Serie A 2023/24, presentando il primo derby stagionale tra Inter e Milan. Con ogni probabilità, la coppia d’attacco titolare dei nerazzurri sarà la stessa delle prime tre partite di quest’anno. E quindi il tandem composto da Marcus Thuram e da capitan Lautaro Martinez. Con Marko Arnautovic, fresco di una doppietta con l’Austria nel 3-1 alla Svezia, unico attaccante pronto a subentrare a gara in corso. Il numero 8 dell’Inter troverà così i primi minuti in un derby contro il Milan. Sebbene quello di domani non sarà la prima stracittadina milanese della sua carriera.

STESSE CONDIZIONI – Arnautovic era infatti presente nella distinta di Inter-Milan del lontano 24 gennaio 2010. Era la magica stagione del futuro Triplete, la prima dell’austriaco in Italia, all’epoca appena 20enne. Quel derby, giocato “in casa” come quello di domani, finì 2-0 per i nerazzurri al termine di oltre 90 minuti di puro pathos. Con le espulsioni di Wesley Sneijder e Lucio, e il rigore parato da Julio Cesar a Ronaldinho. In quell’occasione Arnautovic si accomodò ufficialmente in panchina, senza trovare minuti nel concitato finale. Le cose andarono ugualmente bene all’Inter (ci mancherebbe…) ma la speranza è che domani possano aggiungersi anche i primi minuti ufficiali dell’ex Bologna in un derby.