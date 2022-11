Argentina-Arabia Saudita, la partita di Lautaro Martinez ai raggi X

Lautaro Martinez ha giocato da titolare nell’esordio contro l’Arabia Saudita della sua Argentina. L’Albiceleste è caduta dopo essere andata in vantaggio con il rigore di Leo Messi.

ALTALENANTE – La prestazione di Lautaro Martinez contro l’Arabia Saudita è dai due volti. Esattamente come la prestazione dell’Argentina. Il numero 22 nerazzurro ha giocato tutta la partita. Nel primo tempo realizza due gol favolosi, ma entrambi vengono annullati per fuorigioco. Nonostante ciò, non manco il consueto lavoro del Toro in fase di recupero palla. Con l’Argentina, Lautaro si trova più ad attaccare l’area che a legare il gioco, come lo si vede fare in nerazzurro. Nella ripresa, il numero 22 dell’Argentina si vede molto meno. L’Arabia gioca con una linea difensiva molto alta, accettando le palle in profondità. Lautaro spesso prova a tagliare, ma viene costantemente bloccato dalla retroguardia saudita. Il classe ’97 chiude la seconda frazione senza concludere mai verso lo specchio e senza mai riuscire a rendersi pericoloso. L’esordio di Lautaro Martinez in un Mondiale non è sicuramente uno di quelli di ricordare. Ora ci sono le partite contro Messico e Polonia, fondamentali sia per l’Argentina che per Lautaro. El Toro ora dovrà dimostrare di meritarsi la maglia dell’Albiceleste e di poter portare la sua Nazionale verso grandi obiettivi.