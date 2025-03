Arda Guler sul taccuino dell’Inter: storia di un sogno non proibito!

Arda Guler è l’ultimo nome accostato all’Inter per rinforzare il suo reparto offensivo nella finestra estiva di calciomercato. Il calciatore del Real Madrid potrebbe partire, a una condizione.

IL PUNTO – Arda Guler si aggiunge a Nico Paz nella lista dei calciatori dotati di estro e fantasia su cui l’Inter ha messo gli occhi in vista di un possibile ingaggio estivo. Il giocatore turco non sta trovando uno spazio adeguato al club madrileno, complice la presenza di tanti concorrenti di livello assoluto nella sua stessa posizione, motivo per cui sarebbe pronto a vivere una nuova avventura lontano dalla Spagna. Per quanto riguarda la destinazione, i nerazzurri rappresentano un’opzione vista con interesse e una certa disponibilità da parte del classe 2005.

Guler nel mirino dell’Inter: una la chiave con il Real Madrid

LO SCENARIO – Guler ha bisogno di coltivare il suo talento attraverso un minutaggio adeguato in una squadra di livello importante. Passare all’Inter gli consentirebbe di veder soddisfatti entrambi i requisiti, potendo dimostrare le proprie qualità tecniche e caratteriali nei palcoscenici internazionali navigati stabilmente dai nerazzurri. Allo stesso tempo, i meneghini sarebbero ben disposti all’idea di accoglierlo a Milano, consapevoli di quanto potenziale sia dotato l’ex calciatore del Fenerbahce.

POSSIBILE CHIAVE – Il modo per arrivare a Guler potrebbe essere quello di concordare con il Real Madrid una formula che contempli un’opzione di riacquisto da parte dei blancos. L’Inter beneficerebbe così della presenza di un potenziale campione, nel suo roster, per svariate stagioni, mentre i madrileni accetterebbero di dover sborsare una cifra importante tra qualche annata per riportare in Spagna un calciatore già formato per rendere da top in ogni competizione.