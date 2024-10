Antonello gioca la sua speciale Roma-Inter: lo scenario ipotizzato

Antonello protagonista a sorpresa di Roma-Inter in Serie A? La partita in programma nel primo weekend successivo alla seconda sosta internazionale della stagione si anima di un argomento extra campo. Ed ecco come l’AD Corporate nerazzurro finisce in orbita giallorossa

ROMA – Le dimissioni di Lina Souloukou dal ruolo di Amministratore Delegato hanno stravolto i piani – già stravolti – della Roma in questa stagione. La nota della società giallorossa, datata domenica 22 settembre 2024, è successiva all’esonero di Daniele De Rossi e all’arrivo di Ivan Juric in panchina. Avvicendamento che compie un mese esatto da quel “fatidico” 18 settembre.

L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale.

L’ormai ex CEO giallorosso potrebbe ripartire dalla Premier League, visto l’interessamento dell’Everton. E in casa romanista, dopo quasi un mese con la carica vacante, si inizia a pensare seriamente al sostituto della greca Souloukou. Tanti i nomi ipotizzati nelle ultime ore ma uno sembra aver raccolto particolare interesse tra i vertici giallorossi. Si tratta di Alessandro Antonello, attuale AD Corporate dell’Inter, che da anni si occupa brillantemente di tutta la parte residuale rispetto all’ormai ex pariruolo Beppe Marotta, non più solo AD Sport ma anche Presidente nerazzurro. Ed ecco che l’imminente Roma-Inter di Serie A assume un’altra veste.

Antonello protagonista (prima) di Roma-Inter: Amministratore Delegato “conteso”

AD CERCASI – Il nome di Antonello non è nuovo sul taccuino giallorosso. E non è nuova nemmeno l’ipotesi che possa lasciare l’Inter, sebbene sia uno scenario raccontato solo all’esterno. L’attuale AD Corporate dell’Inter non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare Milano. E nessuno pensa di privarsene in Viale della Liberazione. In ogni caso, la Roma valuta anche altri profili. Tra i tanti spicca il nome di Giovanni Carnevali, attuale Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo in Serie B. Paradossalmente il candidato numero uno al ruolo di erede di Antonello e/o dello stesso Marotta all’Inter dopo la recente scalata ai vertici societari. Antonello e Carnevali si aggiungono alla lista giallorossa già caratterizzata dal nome di Claudio Fenucci, AD del Bologna ma con un passato proprio alla Roma. Le ipotesi per il post-Souloukou non mancano ma all’Inter interessano solo le riflessioni su Antonello. L’attesa che precede Roma-Inter si sposta dal campo agli uffici: la scrivania dell’AD Corporate nerazzurro non traballa ma attenzione alle proposte “indecenti” in arrivo da Roma. L’Inter adesso attende passi ufficiali.