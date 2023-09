Se l’anemia di Sanchez diventa una notizia di calciomercato per l’Inter

Sanchez non ha ancora messo piede in campo da quando è tornato all’Inter nel calciomercato estivo perché non in forma ma in Cile adesso si parla di anemia. Una notizia che per il momento non può essere definita tale ed è bene distinguerla dal mercato, che è fuori luogo

GOSSIP MEDICO – Nelle ultime ore si sono rincorse diverse voci sulle condizioni di Alexis Sanchez, che si trova in Cile ma non più al seguito della propria Nazionale per la prima partita in calendario. Notizie già date, poi anche dettagliate e infine ancora da verificare. Uso smodato del condizionale a livello verbale, qualche indiscrezione e troppe ipotesi. Troppe ipotesi perché è troppo facile parlare e scrivere di qualcosa di cui non si hanno informazioni complete né dirette. Insomma, la solita storia del giornalismo moderno. La “sospetta anemia” di cui soffrirebbe Sanchez non è un argomento da trattare con superficialità né per vendere copie. Questa è la base di partenza per argomentare sul presunto problema che riguarda il classe ’88 cileno. C’è modo e modo di fare e sfruttare il “gossip” ma quando si tratta di salute altrui meglio fermarsi in tempo.

Calciomercato Inter e Nazionale Cilena sullo sfondo

INFORMAZIONI CERTE – A ciò si aggiungono gli unici tre dettagli certi della situazione Sanchez a oggi. Uno: il 34enne di Tocopilla ha svolto e superato le visite mediche per l’Inter lo scorso 25 agosto, quindi qualsiasi problema sorto non può essere “invalidante” per le prestazioni sportive future. Due: Sanchez non gioca una partita ufficiale dal 21 giugno 2023, pertanto è automatico che sia l’Inter sia la Nazionale Cilena decidano di non affrettare il suo ritorno in campo se non in condizioni ottimali. Tre: l’anemia è una condizione che ha conseguenze diverse da soggetto a soggetto ma per un calciatore professionista diventa un problema più che altro nella fase di recupero dalla stanchezza (extra), ragion per cui le prestazioni – soprattutto su minutaggio più ampio – rischiano di non essere mai al 100% delle reali possibilità. E questo si può affrontare eh.

Anemia Sanchez fa notizia ma non lo è in casa Inter

AGGIORNAMENTI ATTESI – Le condizioni di salute di Sanchez non possono essere utilizzate “giornalisticamente” per altre finalità. Anche nel caso in cui venisse confermata l’anemia finora solo ipotizzata in Cile. Ciò si tradurrebbe banalmente in un problema serio ma gestibile. Niente che possa far parlare di incapacità dei dirigenti in fase di acquisto e/o dei medici in sede di visite. Certo, a ridosso dei 35 anni e dopo quasi due mesi da disoccupato (svincolato, ndr), verrebbe da chiedersi quanta voglia c’è ancora di giocare a calcio ad alti livelli senza essere protagonista ma questo è un altro discorso. Nel frattempo Sanchez è tenuto sotto controllo da giorni, prima dall’Inter e poi dal Cile. I due staff medici sono in contatto continuo e diretto per valutare i progressi del cileno nerazzurro. Appena ci saranno altre informazioni certe, le notizie arriveranno puntuali attraverso comunicati ufficiali. Funziona così da sempre. Meglio saperlo e adeguarsi alla realtà: fino a quel momento è tempo perso ipotizzare quale nuova quarta punta l’Inter potrebbe andare a trovare sul calciomercato tra gli attaccanti ancora senza contratto. Parlare di “problema Sanchez” senza nemmeno conoscere il problema non è una notizia ma fa notizia.