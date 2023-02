Ancora Mkhitaryan: nemmeno in Sampdoria-Inter riposo per l’armeno

In Sampdoria-Inter Inzaghi ha confermato ancora Mkhitaryan tra i titolari a centrocampo. Quando riposerà l’armeno?

CENTROCAMPO CONFERMATO – Sampdoria-Inter sembrava la gara giusta. Quella del cambiamento. Il riferimento è alle scelte di Inzaghi. Nei suoi titolari. Tutto sembrava pronto per il ritorno di Brozovic in mezzo al campo. E quindi a un turno in panchina per uno tra Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. Invece il tecnico ha deciso di affidarsi ancora una volta al trio che ha tirato la carretta da ottobre. In particolare all’armeno.

SEMPRE PRESENTE – Da Inter-Salernitana infatti Inzaghi non ha mai rinunciato al suo numero ventidue. Era il sedici ottobre. E la sfida con la Samp rappresenta l’ennesima tappa di questa specie di maratona. Mkhitaryan non solo è partito titolare come interno sinistro, ma è stato sostituito solo a fine partita. Aggiungendo così altri 89 minuti sul suo personale contachilometri stagionale. Quando avrà un turno di riposo?