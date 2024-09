Ancora tanta Inter? La situazione aggiornata alle ultime scelte di Spalletti

L’Inter ha fornito, negli ultimi anni, molti calciatori alla Nazionale italiana, ora affidata a Luciano Spalletti. Vediamo qual è la situazione ora dopo le ultime convocazioni per gli impegni di Nations League.

BLOCCO AGGIORNATO – Ci sarà ancora non poca Inter nell’Italia che ha in mente Luciano Spalletti per le sfide di Nations League contro Francia e Israele. In difesa, potrebbe partire dal primo minuto Alessandro Bastoni, il quale sederebbe in panchina soltanto in caso di mancato recupero integrale dall’affaticamento muscolare patito contro l’Atalanta. A centrocampo, scontata la titolarità di Davide Frattesi, che affiancherà Nicolò Fagioli e Sandro Tonali in considerazione della squalifica di Nicolò Barella, e Federico Dimarco, confermato nel ruolo di esterno sinistro titolare della Nazionale azzurra.

Inter, chi manca nella Nazionale di Spalletti? Un quadro definito

ASSENZA FORSE DEFINITIVE – La mancata convocazione di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, nonostante entrambi siano in forma come testimoniato dalle ultime prove dell’Inter contro il Lecce e l’Atalanta, ha una spiegazione che va oltre gli impegni di Nations League. La giustificazione addotta dal ct Spalletti consente di comprendere la chiave dietro cui si celano delle scelte che, evidentemente, hanno un carattere strutturale: «Facile portare Acerbi, perché se porto Acerbi stai tranquillo che porto qualcosa di sicuro. Però poi trattasi di giocare una competizione tra due anni, di creare un qualcosa di duraturo negli anni. Un giocatore di 27-28-30 è ancora adatto a giocare ed è un usato sicuro, ma il suo risultato si può modificare di poco. Un ragazzo di 22 anni può avere invece una crescita differente facendolo giocare e dandogli fiducia in competizioni che non ha mai giocato».