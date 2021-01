Altobelli: «Maresca ha sbagliato, pagherà. Inter, Conte cerchi risposte»

Alessandro Altobelli

Alessandro Altobelli commenta il battibecco tra Maresca e Conte al termine di Udinese-Inter. Ecco le sue parole a “A tutta rete” su Rai2.

ARBITRO – Alessandro Altobelli commenta il litigio tra Antonio Conte e l’arbitro Fabio Maresca al termine di Udinese-Inter. L’ex leggenda nerazzurra si schiera dalla parte del tecnico: «Penso solo una cosa: ma gli arbitri hanno così tanta voglia di parlare? Perché a fine partita non fanno anche loro le conferenze come giocatori e allenatori? L’arbitro non può parlare a sproposito contro un allenatore. Pagherà quindi per le parole che ha detto».

PARTITA BRUTTA – Altobelli commenta poi la gara, l’ennesima occasione persa dai nerazzurri: «Ancora una volta l’Inter sbaglia nelle partite importanti. Quando c’è l’occasione di andare avanti, non vince. È successo ieri, era già successo contro la Sampdoria. La partita che doveva vincere non l’ha vinta. Conte deve cercare risposte anche per questo problema».