All’Inter contro il Benevento serve uno squillo di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Inter-Benevento è una partita che rappresenta un’occasione particolare per Lautaro Martinez. Il Toro ha tra ordini di motivi per segnare ed essere protagonista.

NUMERO DIECI SOTTO LA LENTE – In Inter-Benevento come sempre i nerazzurri dovranno cercare di convertire in gol la grande mole di gioco offensivo. I riflettori questa volta in particolare saranno su Lautaro Martinez. L’argentino contro i campani deve dare un segnale, uno squillo. Per tre motivi principali.

ASTINENZA – Il primo è personale. Lautaro non segna da 415 minuti. Vale a dire da Inter-Crotone, quando ha realizzato una tripletta. Sono 6 partite, di cui 5 giocate da titolare. Un po’ troppo per un attaccante, soprattutto per il numero due assoluto dell’attacco di Conte. Una rete contro il Benevento sarebbe utile per rompere il digiuno e tranquillizzare il Toro, uno da sempre molto emotivo in campo.

RESPONSABILITA’ – Il secondo è legato all’immediato futuro. Nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus Lukaku sarà squalificato e qualcuno dovrà prendersi sulle spalle l’attacco dell’Inter. Colui che è chiamato in modo quasi naturale a farlo è proprio Martinez. Di nuovo, un gol col Benevento sarebbe un buon viatico per affrontare i bianconeri col morale al punto giusto.

INTRECCI DI MERCATO – Il terzo è dato dal mercato. Sanchez, la terza e ultima opzione offensiva di Conte, è finito al centro del mercato. Difficile pensare possa giocare col Benevento. Quindi di nuovo serve il Toro. Ma c’è un ulteriore corollario. Se il cileno fosse alla fine effettivamente scambiato con Dzeko nella rosa dell’Inter ci sarebbe un forte concorrente per il ruolo di punta di spalla a Lukaku. Segnare alla squadra di Inzaghi, di nuovo, sarebbe il modo migliore per Lautaro di rivendicare il suo ruolo.