All’improvviso arriva Correa: lampo dell’argentino in Inter-Benfica

Inter-Benfica ha visto anche la firma di Correa. L’argentino è riuscito a trovare il gol con un lampo di talento, sfruttando finalmente una giocata di personalità.

LAMPO DI TALENTO – Quando forse non lo aspettava più nessuno Correa in Inter-Benfica ha mostrato un lampo del suo talento. Una giocata non banale in una partita importante. In un momento importante della gara per di più. Una giocata di qualità e personalità. Ovvero le due cose che l’argentino ha più faticato ad esprimere nella sua stagione.

GIOCATA CHIAVE – Il Tucu è entrato in campo al minuto 76, sostituendo Lautaro Martinez. Nei 14 minuti che ha giocato ha toccato 6 palloni, con 3 passaggi tentati di cui 2 riusciti. A valorizzare la sua gara però c’è la terza rete nerazzurra. Il suo unico tiro della partita. Correa ha ricevuto palla da Dimarco sulla sinistra e invece di gigioneggiare come spesso ha abituato i tifosi dell’Inter ha puntato l’uomo, lo ha saltato e ha tirato in porta. Uno spunto di qualità e personalità, come si diceva. Che ha di fatto chiuso la partita. Un nuovo inizio per il numero 11?