Allegri? No grazie, mi tengo Inzaghi. Marotta e quel quasi accordo

L’Inter ha vinto a Cagliari e si gioca la possibilità di tenere aperto il discorso scudetto fino agli ultimi 90 minuti della stagione. Beppe Marotta però ha svelato come, a inizio stagione, sia stato richiamato Max Allegri prima di affondare il colpo per Inzaghi (vedi articolo).

SCELTA – Menomale che è arrivato Inzaghi. Non perché Allegri non sia un grande allenatore che non ha vinto nulla in carriera, anzi, tutt’altro. Ma semplicemente perché in questo momento, all’Inter, serviva qualcosa di nuovo ma non troppo. Stesso modulo di Conte, giocatori valorizzati ancor di più, fiducia ritrovata dopo un’estate difficile. Insomma, Allegri non era il profilo adatto e lo si è visto alla Juventus questa stagione con una squadra in rivoluzione.