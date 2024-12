Alla ricerca del gol: Lautaro Martinez è impaziente

Lautaro Martinez spinge e prova a riprendersi l’Inter. L’attaccante argentino, rimasto a secco da tempo, spera di invertire la rotta nella gara contro il Como.

SPERANZA – A poco meno di dieci ore dalla sfida tra l’Inter e il Como a San Siro, in casa nerazzurra si pensa come far sbloccare Lautaro Martinez. L’attaccante argentino da inizio stagione ormai, è rimasto in un limbo dalla quale non riesce a sbloccarsi. Adesso però è arrivato il momento di trovare la soluzione e chiudere il 2024 con un pizzico di felicità in più. C’è da dire anche con la maglia dell’Argentina, Lautaro Martinez ha continuato ad essere il goleador perfetto. L’argentino, dopo un momento in down a inizio stagione, sembrava aver ritrovato la serenità con il gol rifilato al Venezia che ha regalato all’Inter tre punti preziosi. Da quel momento in poi invece, l’ingresso in un secondo tunnel.

Prima il Venezia: Lautaro Martinez punta il Como

PRESENZA – Oggi contro il Como l’occasione di tornare nuovamente nel tabellino: la partita è ghiotta, sicuramente anche l’avversario potrà dare una mano a far sbloccare Lautaro Martinez. La fortuna dell’Inter, in questa prima parte di stagione è stata quella di non dipendere esclusivamente dai gol del capitano e riuscire comunque a far gol con facilità. Solo con Atalanta, Juventus e Lazio, l’Inter aveva fatto ben 14 gol. Chi sta trascinando i nerazzurri è proprio Marcus Thuram che si è caricato la squadra e ha più volte salvato l’Inter grazie anche a una nuova visione di gioco.