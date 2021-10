Alexis Sanchez fa novanta minuti in Cile-Venezuela e produce due assist

Alexis Sanchez col Cile ha giocato ancora da titolare. In Cile-Venezuela il numero 7 ha giocato ancora 90 minuti e fatto due assist.

TITOLARE E NOVANTA MINUTI – Terza partita di qualificazione ai Mondiali per il Cile e terza presenza da titolare per Sanchez, dopo le gare con Perù e Paraguay. Il numero 7 è un riferimento indispensabile per la sua nazionale e quindi il suo ct lo sfrutta al massimo. Contro il Venezuela Alexis è stato anche decisivo con due assist, entrambi su angolo per i gol di Pulgar (QUI potete vedere gli highlights), giocando da punta insieme a Luis Jimenez (sì, quello ex Inter) e Berenton.

SECONDA PUNTA – Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Sanchez ha giocato più sulla destra, cercando come sempre di gestire la fase offensiva. Da seconda punta, pur in un attacco molto fluido senza un vero rifermento centrale. I palloni toccati sono 62 con ben 12 cross. Fisicamente il giocatore è sicuramente in crescita, ma serve ancora qualcosa a livello di ritmo e minuti nelle gambe come testimoniano i 23 palloni persi. Sicuramente questa pausa ha accelerato il suo ritorno anche in maglia Inter.