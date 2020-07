Alexis Sanchez all’Inter sta lasciando il suo segno in una statistica

Alexis Sanchez non ha potuto dare all’Inter il contributo che tutti speravano. Fino ad oggi. Il cileno è in netta crescita e i suoi numeri iniziano già a promettere un’iniezione di qualità.

LUNGA ATTESA – Le grandi aspettative sulla rinascita di Alexis Sanchez in maglia Inter sono state in gran parte disattese fino ad oggi. Colpa di quell’infortunio in una inutile amichevole col suo Cile che lo ha mandato in infermeria per mesi. Proprio quando stava iniziando a trovare una condizione fisica accettabile. Invece ecco lo stop, lungo e fastidioso. Complice anche la pausa per il Covid-19 però il cileno ha potuto lavorare e recuperare ben più del previsto. E oggi sembra pronto a prendersi il suo spazio.

NUMERI IN CRESCITA – Sanchez in nerazzurro ha giocato poco fino ad oggi. Per fare i conti assomma 427 minuti in Serie A, 13 presenze, solo 4 da titolare. Ma statisticamente il suo contributo si sta già facendo notare. Non tanto nei gol, quanto negli assist. Ha iniziato solo nel 2020, ma ci sta prendendo gusto. Il primo infatti è stato dato a Matias Vecino nel derby di ritorno per il gol del 2-2. Poi dopo la sosta Alexis ne ha messo uno contro il Sassuolo e due contro il Brescia, a testimonianza di una condizione in crescita. Anche a livello mentale. Casualmente tutti sono arrivati nelle partite che ha giocato da titolare. Come i due gol, contro Sampdoria (all’andata, una vita fa) e Brescia. Insomma se messo in campo il cileno produce. E sta migliorando. In condizione, movimenti e fiducia.

RE DEGLI ASSIST – Tornando agli assist il conteggio non è secondario. Il totale fa 4. Un numero non così impressionante, per carità, ma abbastanza per essere il terzo migliore nella statistica nella rosa dell’Inter. Dietro ad Antonio Candreva, primo a 7, e Marcelo Brozovic, secondo a 5. Che però vedo il loro minutaggio rispettivamente a 1594 e 2123 minuti. Tra il quadruplo e il quintuplo di quello del cileno, contato a spanne. Sanchez in questi mesi caldi sembra pronto a dare all’Inter il surplus di qualità che tanto serve.