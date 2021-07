Alex Telles di nuovo in orbita Inter? La situazione del brasiliano dopo 5 anni

Alex Telles è l’ultimo nome per la fascia sinistra dell’Inter. Sull’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il terzino del Manchester United è indicato come un obiettivo della società nerazzurra nel reparto esterni (vedi articolo). Per il brasiliano sarebbe un ritorno.

PRIMA ESPERIENZA – L’Inter è alla ricerca di un quinto di sinistra da consegnare a Simone Inzaghi per il suo 3-5-2. Secondo il “Corriere dello Sport”, ci sarebbe anche il nome di Alex Telles tra gli obiettivi. Per il terzino classe 1992 sarebbe un ritorno nella Milano nerazzurra. Ha infatti già giocato con l’Inter nella stagione 2015/2016. Voluto da Roberto Mancini, che lo aveva già allenato al Galatasaray, Alex Telles viene prelevato a titolo temporaneo proprio dalla società di Istanbul. Fa il suo esordio nel Derby, vinto 1-0 con gol di Fredy Guarín, e chiude la stagione con 21 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia, senza mai trovare la via della rete. A fine stagione l’Inter decide di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro e Alex Telles fa ritorno al Galatasaray. Solo momentaneamente, si trasferisce infatti al Porto nella stessa estate.

AVVENTURA INGLESE – Nel 2020 Alex Telles passa al Manchester United e firma un contratto fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno. In Inghilterra vive una stagione particolarmente difficile, non riuscendo mai ad imporsi nell’undici titolare di Ole Gunnar Solskjaer. Solo 9 presenze in Premier League e tanta panchina. Per questo motivo non è assurdo pensare che il Manchester United possa cercare una nuova sistemazione per l’esterno brasiliano. Per ora è solo un’idea, un nome sul taccuino dei dirigenti. Non si conoscono nemmeno le cifre di un’eventuale trattativa. Molti tifosi dell’Inter non hanno mai compreso fino in fondo i motivi del mancato riscatto di Alex Telles e sarebbero felici di rivederlo in nerazzurro. A volte ritornano.