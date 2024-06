Alex Perez sulle orme di Bisseck? Chi è il nuovo gioiello che piace all’Inter

Alex Perez è considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione, in Spagna. Cresciuto nel vivaio del Betis, ha attirato su di sé l’interesse dell’Inter e di altri club. Ecco chi è e come potrebbe inserirsi in nerazzurro, seguendo magari le orme di un altro giovane come Yann Bisseck arrivato la scorsa stagione.

NUOVO OBIETTIVO – Alex Perez, difensore classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Real Betis fino ad arrivare in prima squadra, ha incantato tutti per la sua grande personalità e qualità in fase difensiva. La sua lettura del gioco e la sua capacità di uscire dalla difesa con la palla al piede. Nonostante la sua giovane età, Alex Pérez ha già mostrato una maturità e una visione di gioco che lo rendono un candidato ideale per il salto di qualità. Alex Pérez è un nome da tenere d’occhio nel panorama calcistico europeo. Il giovane difensore ha già attirato l’attenzione di alcuni club in Serie A.

ENORMI PASSI AVANTI – Dal settore giovanile fino alla prima squadra, e non solo. Sette mesi fa, Pérez ha coronato un sogno venendo convocato per la prima volta nella Nazionale spagnola Under-18. Questa è stata la sua prima chiamata in una selezione nazionale, un riconoscimento importante del suo talento e delle sue prestazioni a livello giovanile.

Alex Perez come Bisseck: personalità e grinta in difesa

UN PARGONE – La parabola di Alex Pérez ricorda molto quella di Yann Aurel Bisseck, un altro giovane difensore che ha attirato l’attenzione dei club italiani. Bisseck, dopo essersi messo in luce nelle giovanili del Colonia, ha visto il suo talento riconosciuto a livello internazionale, attirando l’interesse di vari club europei. Alla fine, ha scelto di trasferirsi in Italia, dove ha trovato spazio per crescere e svilupparsi ulteriormente. Come Bisseck, Pérez ha il potenziale per adattarsi rapidamente al calcio italiano, noto per la sua attenzione alla tattica e alla solidità difensiva. Entrambi i giocatori condividono una visione di gioco matura e una capacità di lettura delle situazioni che va oltre la loro età.