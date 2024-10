Alex Perez e il futuro incerto: un ragionamento sull’acquisto estivo dell’Inter

Alex Perez ha finora totalizzato solo una presenza con l’Inter Primavera, in occasione della vittoria esterna dei nerazzurri per 1-0 contro il Cagliari. Dopo quell’apparizione, lo spagnolo non si è più visto sul rettangolo di gioco. Queste le sue condizioni.

PROMESSA – Alex Perez è stato ingaggiato dall’Inter in estate perché la dirigenza nerazzurra confidava con forza nelle sue qualità e nelle sue potenzialità. Il difensore spagnolo arrivava dal Betis, squadra nella quale aveva dato una prima dimostrazione delle sue capacità difensive e delle sue doti mentali con le prime apparizioni in seconda divisione spagnola all’età di 17 anni. 7 le presenze totali, impreziosite dalla rete contro il Cartagena valso l’1-1 definitivo agli spagnoli. Tali occasioni non hanno lasciato indifferente la dirigenza nerazzurra, decisasi ad affondare il colpo per il suo acquisto nell’ultima sessione estiva di mercato. Riservandosi, però, l’opzione d’acquisto per la prossima stagione.

Perez e la non certezza di proseguire all’Inter: una formula che sottende un dubbio

LA SCELTA – Ora sta all’Inter decidere come muoversi rispetto alla possibilità di esercitare un’opzione per l’acquisto pari a 800 milioni di euro. La formazione campione d’Italia, per il momento, non ha la base materiale su cui esercitare la sua riflessione volta a prendere una decisione sul futuro di Alex Perez. Il motivo è chiaro: lo spagnolo, a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo da marzo, non si è mai visto in campo se non nella vittoria esterna contro il Cagliari per 1-0.

LO SCENARIO – Il modo in cui lo spagnolo recupererà dall’infortunio, così come la durata del medesimo, incideranno in maniera significativa sull’orientamento dell’Inter in merito al riscatto o meno di Alex Perez. La fiducia dei nerazzurri nelle qualità dello spagnolo è indubbia, ma un ragionamento volto al futuro non potrà poggiare solo su questa base.