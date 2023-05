Akinsanmiro per Napoli-Inter: chi è l’ultimo primavera convocato da Inzaghi

Akinsanmiro in Napoli-Inter si prepara a realizzare il suo primo sogno italiano. La prima convocazione in Serie A con la Prima Squadra si spera sia solo il primo step della sua carriera nerazzurra. Di seguito la scheda dell’ultimo gioiello dell’Inter Primavera convocato da Inzaghi

PRIMAVERA NERAZZURRA – Si chiama Ebenezer Akinsanmiro ed è solo l’ultimo giovane nerazzurro convocato da Simone Inzaghi in Prima Squadra. Una lista che vede il classe 2003 Mattia Zanotti come primo debuttante e il 2005 Valentin Carboni come talento più promettente. In mezzo tanti altri convocati mai utilizzati ma talvolta presenti in panchina. Dal portiere Nikolaos Botis (2004) all’attaccante Dennis Curatolo (2004), passando per il difensore Alessandro Fontanarosa (2003) e il centrocampista Issiaka Kamate (2004). Oltre al jolly e figlio d’arte Aleksandar Stankovic (2005), oggi nuovamente convocato da Inzaghi e quindi presente in panchina per Napoli-Inter (vedi probabili formazioni). Ma chi è Akinsanmiro? Scopriamolo ora.

Chi è Akinsanmiro, nuovo gioiello dell’Inter

ULTIMO ARRIVATO – Akinsanmiro è solo l’ultimo colpo di mercato dell’Inter per il proprio Settore Giovanile, che lo soffia all’interesse del Real Madrid e non solo. Centrocampista nigeriano nato il 25 novembre 2004, Akinsamiro deve ancora compiere 19 anni. Arriva a Milano sul gong dell’ultimo calciomercato invernale, il 31 gennaio 2023. L’Inter lo preleva dai nigeriani del Remo Stars, dopo aver ben impressionato tra le fila dell’Alex Transfiguration nella Viareggio Cup 2022. In pratica si aspetta la maggiore età di Akinsamiro che, dopo aver compiuto 18 anni, firma il suo primo contratto da professionista in Italia. Scadenza 30 giugno 2026. Subito protagonista in mezzo al campo con l’Inter Under-19 di Cristian Chivu, Akinsamiro al momento è tutt’altro che un profilo maturo. Centrocampista completo ma ibrido, quindi potenzialmente tutto o niente finché non verrà inquadrato nel calcio dei grandi. Tradotto: il potenziale non gli manca ma le ovvie lacune atletico-fisiche e tecnico-tattiche devono essere colmate da un lavoro sempre più specifico. Più che chiedersi chi è Akinsamiro oggi vale la pena provare a scoprire chi sarà domani.

I primi tre mesi con l’Inter Primavera

CARATTERISTICHE PRINCIPALI – Dopo il suo esordio in Primavera 1, datato 19 febbraio, Akinsanmiro diventa un punto fermo dell’undici iniziale di Chivu. Sempre titolare quando disponibile, il classe 2004 nigeriano finora ha messo insieme 14 presenze. In campionato 12 e in Coppa Italia Primavera 2. Piede destro ma non si fa problemi a usare, quasi con naturalezza, anche il mancino. Tecnicamente abbastanza sopra la media dei suoi coetanei nella gestione della palla e soprattutto nel gioco nello stretto. Attacca bene la profondità ma per ora non vede altrettanto bene la porta, come si può evincere dai gol segnati con l’Inter Under-19 finora. Zero. A differenza degli assist, che sono tre. Tatticamente ancora un po’ indisciplinato, come dimostrato dai quattro cartellini gialli presi finora. Praticamente un’ammonizione ogni tre partite di campionato. Akinsanmiro può e deve migliorare in interdizione, specie nel controllo delle proprie leve nei contrasti. L’irruenza può diventare un punto di forza solo lavorandoci, perché di certo non si parla di un profilo timido dal punto di vista calcistico. La base di partenza è ottima.

Akinsanmiro nuovo Casadei per l’Inter?

SVILUPPO FUTURO – La personalità non gli manca per niente e si nota quando è in campo. Viene presentato come trequartista ma in realtà Akinsanmiro preferisce agire dalla fascia verso il centro. Pertanto c’è da aspettarsi una seria evoluzione da mezzala, ruolo in cui può sfruttare meglio gli inserimenti e la progressione, così da non limitarlo agli ultimi venticinque metri. Struttura fisica interessante: Akinsanmiro è abbastanza veloce ma non troppo pesante, ecco perché al momento funziona meglio in fase offensiva anziché in quella difensiva. Può crescere ancora molto per diventare utile in entrambe le fasi di gioco, confermando le ottime impressioni dell’ultimo anno. Diverso dal più statico Lucien Agoumé (2002), Akinsanmiro si fa apprezzare per il dinamismo e l’intraprendenza. Per farla breve: nella prospettiva dell’Inter che verrà non è l’erede di Cesare Casadei (2003), più offensivo a livello di caratteristiche, ma potrebbe diventarlo migliorando nelle giocate vicino alla porta. Nell’Inter Under-19 Akinsanmiro indossa la maglia numero 45, che ricorda tanto Mario Balotelli ma solo dal punto di vista numerico. E potrebbe essere di buon auspicio puntare da subito ad avere una carriera vincente con l’Inter come quella – breve – di Balotelli. Magari iniziando proprio con il debutto in Napoli-Inter, chissà… Perché all’Inter di Inzaghi una mezzala con caratteristiche simili servirà molto in ottica futura. Ecco chi è Akinsanmiro: il nuovo gioiello nerazzurro in mezzo al campo. Un talento tutto da sgrezzare.