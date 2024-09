Akinsanmiro, Genoa-Sampdoria con personalità: l’Inter sorride

Tra i protagonisti del derby Genoa-Sampdoria di Coppa Italia, vinto dai blucerchiati dopo i tiri di rigore, c’è anche Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di proprietà dell’Inter. Con una prestazione di personalità.

TRA I PROTAGONISTI – 63 minuti in campo nel derby della Lanterna Genoa-Sampdoria per Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista blucerchiato in prestito dall’Inter. Alla sua vera e propria prima stagione da professionista – dopo aver disputato la scorsa in gran parte nella Primavera nerazzurra, con anche qualche chiamata in Prima Squadra – il nazionale nigeriano ha avuto il privilegio di partire da titolare in una partita storica per il calcio italiano e che mancava ormai da tempo. Mettendo in luce la grande fiducia che ripone in lui il tecnico Andrea Sottil, arrivato per sostituire l’esonerato Andrea Pirlo. Fiducia che il centrocampista non ha certamente deluso, considerando la sua prestazione.

Akinsanmiro, personalità per il centrocampista dell’Inter nel derby di Genova

PERSONALITÀ – Tanta, infatti, la personalità messa in luce da Ebenezer Akinsanmiro in una partita tutt’altro che facile e accesissima sia in campo che fuori. il centrocampista ha effettuato una prestazione pulita in mezzo al campo, recuperando anche diversi palloni e provando in qualche occasione ad accendere la manovra offensiva della Sampdoria. E, dopo aver dato tutto, è uscito al 63′, sul punteggio ancora di 1-0 per il Genoa. Può sorridere l’Inter, che ne sta chiaramente osservando da vicino la crescita, anche in vista di un futuro nel quale serviranno forze fresche nel centrocampo nerazzurro. Ora lo stesso Akinsanmiro dovrà dare seguito alla sua prestazione nel derby, aiutando proprio la Sampdoria a tornare in Serie A.