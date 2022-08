Akanji nel mirino Inter per la difesa: esperienza internazionale e non solo

Manuel Akanji è uno dei nomi sul taccuino degli uomini mercato dell’Inter per rinforzare la difesa. Il centrale del Borussia Dortmund è in scadenza nel 2023 e un suo eventuale arrivo in nerazzurro apporterebbe tanta esperienza internazionale. Ma non solo.

OBIETTIVO – Il nome di Manuel Akanji è uno dei più caldi per quanto riguarda il possibile rinforzo in difesa tanto cercato dagli uomini mercato dell’Inter. Al momento il reparto arretrato nerazzurro è numericamente ridotto, ecco perché è paventato l’arrivo di un nuovo giocatore. Il centrale svizzero classe 1995 è in scadenza nel 2023, ma trattare con il Borussia Dortmund è tutt’altro che facile. Nonostante la situazione contrattuale di Akanji, infatti, il club tedesco non è intenzionato a privarsene per meno di 20 milioni di euro. Cifra che, al momento, in casa Inter non c’è intenzione (e/o possibilità) di investire.

Akanji, esperienza internazionale e numeri convincenti: quale apporto all’Inter?

ESPERIENZA – Ma quale potrebbe essere l’apporto di Manuel Akanji all’Inter, in caso di un suo arrivo? I numeri, come sempre, ci vengono in soccorso. Dopo la trafila nelle giovanili del Winterthur, in Svizzera, il difensore ha esordito con il club nella stagione 2013, dove è rimasto fino al 2015 prima di accasarsi al Basilea. Qui, in tre stagioni, ha raccolto 58 presenze, 7 gol e 2 assist. Guadagnandosi anche la chiamata nella nazionale svizzera, con l’esordio nel 2017 in occasione della vittoria per 2-0 contro le Isole Far Oer. Akanji ha disputato anche il mondiale 2018 con la sua nazionale, prima di passare al Borussia Dortmund per una cifra pari a 21,5 milioni di euro. Qui è arrivata la consacrazione per il difensore, con 157 presenze condite anche da 4 gol e 2 assist. A livello di esperienza internazionale, il giocatore ha raccolto 41 presenze in nazionale e 29 in Champions League. Non un mistero che i tedeschi non vogliano privarsene a cuor leggero, così come il motivo per il quale è finito nel mirino dei nerazzurri.