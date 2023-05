Akanji, destino imprevedibile! Prima quasi all’Inter, ora avversario in finale di Champions League

Manuel Akanji giocherà la sua prima finale di UEFA Champions League con la maglia del Manchester City. Lo svizzero, in estate, poteva andare all’Inter, che ora invece sarà la sua avversaria ad Istanbul

PRIMA FINALE – Questa sera il Manchester City ha staccato il pass per la finale di UEFA Champions League battendo il Real Madrid per 4-0. Tra i protagonisti della vittoria dei Citizens contro i Blancos figura anche il difensore Manuel Akanji, che ha anche propiziato l’autogol di Militao, che ha permesso agli inglesi di andare sul 3-0.

DA QUASI ACQUISTO A RIVALE L’ex Borussia Dortmund giocherà la sua prima finale di Champions League – nonostante non abbia voluto pensarci dopo la vittoria con Il Real Madrid – contro l’Inter. La curiosità sta nel fatto che lo svizzero quest’estate è stato davvero vicino ad indossare la maglia dei nerazzurri. Marotta e Ausilio avevano pensato al classe ’95 per sostituire Milan Skriniar, già all’epoca vicino al PSG. L’operazione non si concluse per via della richiesta del club tedesco, che valutò il difensore 20 milioni. L’Inter provò anche ad imbastire un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma l’affare non si concluse. Il giocatore, a inizio settembre, venne acquistato dal Manchester City per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Così, Akanji troverà ad Istanbul i nerazzurri, molto vicini a lui quest’estate.