Agoumé tiene aperto il calciomercato dell’Inter (ma Emre lo chiude?)

Agoumé è ancora un tesserato Inter contro ogni pronostico di calciomercato ma il futuro del centrocampista francese è ancora in bilico. Restano pochissimi giorni per provare a trovare una soluzione extra Appiano Gentile ma l’ex Emre (forse) non è di aiuto a Inzaghi nella vicenda

ULTIMA OPERAZIONE – Il calciomercato in Italia è chiuso dalle ore 20:00 di venerdì 1° settembre 2023. Ed è così quasi in tutta Europa e nel Mondo. Perfino in Arabia Saudita si è chiusa la finestra estiva. Le uniche eccezioni sono rappresentate da alcuni Paesi, dalla Grecia (11 settembre) alla Turchia (15) passando per la Russia (14). Ciò significa che acquistare non è più possibile ma cedere – in tali direzioni – sì. Vale per l’Inter e per qualsiasi altra squadra. E visto che il calciomercato dell’Inter si è chiuso con un’incognita extra rosa, è ancora possibile l’ultimo movimento in uscita. Si tratta ovviamente di Lucien Agoumé, che al momento completa il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi fungendo da venticinquesimo calciatore su ventitré previsti (ventiquattro con Stefano Sensi fuori dalla lista UEFA, ndr). Questa situazione fa di Agoumé un esubero a tutti gli effetti, in quanto ottavo centrocampista centrale in una formazione che ne schiera tre titolari e al più ne porta altrettanti in panchina. Uno scenario già noto da almeno un paio di settimane, anche se in casa Inter non si è più mosso nulla da allora in uscita. La deadline sta per arrivare: Agoumé ha ancora qualche giorno per decidere cosa fare…

Agoumé tra Inter ed… Emre ma ormai ex

COSE TURCHE – Su Agoumé hanno messo da tempo gli occhi un paio di club turchi. In particolare il Basaksehir di Istanbul. La crisi della squadra arancioblù, che ha appena esonerato l’ex nerazzurro Emre Belozoglu e si ritrova con Cagdas Atan (dimissionario dal Kayserispor, ndr) in panchina, non aiuta a portare a termine l’operazione, che già non convince lo stesso Agoumé. Al Basaksehir, che ha come nuovo centravanti l’ex conoscenza italiana Krzysztof Piatek, farebbe comodo un profilo come Agoumé in mediana. Piace(va) a Emre ma non è detto che rientri nei nuovi piani di Atan, che deve risollevare la sua nuova squadra dall’ultimo posto in Super Lig a quota zero punti dopo le prime tre giornate. L’opzione Basaksehir è ancora viva per Agoumé, che nel frattempo brilla con la maglia della Francia Under-21 all’esordio con la Nazionale di categoria. Il 21enne francese ha come obiettivo far cambiare idea a Inzaghi per provare a ritagliarsi un piccolo spazio nell’Inter. Non fosse possibile, c’è ancora qualche giorno di tempo per accettare la cessione in prestito in Turchia (e in pochissimi altri Paesi). Altrimenti resterà a Milano almeno fino a gennaio: la sfida è lanciata. Il calciomercato dell’Inter è aperto solo per Agoumé, comunque.