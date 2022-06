Agoumé, quale futuro? Il francese ha caratteristiche utili all’Inter di Inzaghi

Lucien Agoumé rientrerà all’Inter dopo un’ottima stagione in prestito al Brest. Il francese ha caratteristiche che sarebbero utilissime allo schieramento tattico di Inzaghi. Il futuro, però, è incerto

FUTURO – Lucien Agoumé ha disputato una stagione positiva in prestito al Brest. Il francese non ha sfigurato il Ligue 1, ritagliandosi un ruolo importante in squadra: sono 27, infatti, le presenze del calciatore in campionato e 3 in Coppa di Francia. La crescita del classe 2002 fa ben sperare: l’Inter, in casa, si ritroverebbe un calciatore già pronto e con ampi margini di crescita in grado di ricoprire, o quasi, tutti i ruoli del centrocampo. Caratteristica da non sottovalutare dopo il campionato appena trascorso in cui Inzaghi ha fatto fatica a trovare alternative di qualità al terzetto titolare in mediana. Il futuro del francese, però, appare incerto: con il probabile arrivo di Asllani all’Inter (vedi articolo), gli spazi a disposizione di Agoumé si potrebbero assottigliare e, a quel punto, una cessione sarebbe inevitabile (o quasi).