Agoumé, futuro ancora tutto da scrivere: gli scenari possibili con l’Inter

Agoumé è al momento in prestito al Brest dall’Inter. Sul suo futuro però rimane ancora grande incertezza. In estate, si potrebbero aprire alcuni scenari

LA STAGIONE − Futuro ancora da scrivere per Lucien Agoumé. Il centrocampista francese di proprietà dell’Inter sta vivendo una buona prima stagione al Brest. I nerazzurri, dopo il prestito dello scorso anno allo Spezia, hanno deciso di girare il giovane mediano in Francia. Stagione positiva per Agoume in Ligue 1. Sono 27, al momento, le presenze stagionali tra tutte le competizioni per il capitano della Francia under 20 condite anche da sei ammonizioni. Pedina importante per il tecnico Der Zakarian in mezzo al campo. Il futuro di Agoumé, come annunciato dallo stesso intermediario di mercato Crescenzo Cecere (vedi articolo) rimane però ancora tutto da capire.

GLI SCENARI − In estate, l’Inter parlerà con gli agenti del giocatore per capirne gli scenari possibili. E’ ormai cosa abbastanza nota che in casa nerazzurra serva un vice Marcelo Brozovic. Una prima opzione, dunque, potrebbe essere proprio questa. Agoumé, dopo il fine prestito col Brest, ritornerà ad Appiano Gentile e lì sarà valutato da Inzaghi e da tutto lo staff. L’altro scenario, ad oggi quello più probabile, è di girare nuovamente in prestito il classe 2002. Sia Marotta che Ausilio credono nelle potenzialità del ragazzo, preso nel 2019 dal Sochaux per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro. Probabilmente un altro anno di esperienza in più potrebbe giovare al ragazzo franco-camerunense, magari nuovamente in Serie A per poterlo osservare da vicino.