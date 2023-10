Agoumé completa il quadro di Inzaghi: quota 1 Inter (solo due a 0)

Agoumé torna a vestire la maglia dell’Inter dopo un lungo girovagare e soprattutto tante voci di calciomercato. Il centrocampista francese entra ufficialmente nella lunga lista dei calciatori su cui Inzaghi fa affidamento in questa stagione. Gli “esclusi” al momento sono appena due

ECCO LA “PRIMA” – L’esordio stagionale di Lucien Agoumé non è quello assoluto in maglia Inter per il francese. A Salerno va in scena il secondo debutto nerazzurro di Agoumé. Quello – forse – maturo. Il centrocampista classe 2002 torna a vestire il kit della Prima Squadra a distanza di oltre tre anni dall’ultima (Inter-Brescia del 1° luglio 2020, ndr). Anche l’ultima volta al posto di Nicolò Barella ma sul 4-0 in una partita finita addirittura 6-0. Contro la Salernitana, alla quarta presenza complessiva con l’Inter, il 3-0 si trasforma “solo” in 4-0 nel giro di 3′ circa. L’esordio assoluto di Agoumé in maglia Inter risale invece al 15 dicembre 2019. Sulla panchina nerazzurra c’è Antonio Conte, che schiera l’allora 17enne arrivato dal Sochaux a 6′ dalla fine nel tentativo di assaltare la porta della Fiorentina alla ricerca dell’1-2. La partita non va oltre il pareggio, però. Sono passati quasi quattro anni da quella partita e Simone Inzaghi si ritrova in rosa un altro Agoumé. Dopo tre stagioni in prestito a girovagare tra Italia (Spezia) e Francia (Brest e Troyes), il 21enne di Yaoundé non è più un bambino prodigio da buttare nella mischia. Inzaghi in Salernitana-Inter gli regala pochi minuti, che sarebbero potuti servire anche ad altri calciatori presenti in panchina. Primavera compresi. Una decisione importante ma non strana: Inzaghi sa di poter contare su Agoumé addirittura come ottavo centrocampista nella rosa dell’Inter. Un lusso non da poco oggi.

Inter, Agoumé entra nelle rotazioni di Inzaghi?

COMPARSE IN ROSA – Agoumé è fuori dai piani dell’Inter di Inzaghi ma fa parte della rosa attuale. Almeno quella che partecipa alla Serie A e alla Coppa Italia, dato che non è iscritto alla lista UEFA per la fase a gironi di Champions League, non essendo un prodotto del vivaio. La prima presenza stagionale in campionato gli permette di raggiungere a quota uno Yann Bisseck e Stefano Sensi, che è l’altro escluso dalla lista UEFA. Solo che Bisseck non vede il campo da Inter-Monza (19 agosto) e Sensi da Cagliari-Inter (28 agosto). Quest’ultimo anche causa – ennesimo – infortunio. Per questo è facile scalare le gerarchie, da ottavo a settimo. E anche a sesto, se un altro centrocampista centrale è indisponibile (vedi Davide Frattesi a Salerno, ndr). E se si è sesti, prima o poi l’occasione nelle rotazioni di Inzaghi arriva. Arriverà per Bisseck in difesa, arriverà nuovamente per Agoumé e Sensi a centrocampo. Almeno fino a dicembre… Con l’ingresso del numero 42 nerazzurro allo Stadio “Arechi” salgono a ventitré calciatori utilizzati da Inzaghi in stagione. Tutti quelli di movimento più Yann Sommer in porta. Gli unici a quota zero sono Emil Audero e Raffaele Di Gennaro, ovvero i portieri “comparsa” alle spalle del numero uno Sommer. Ed è normale sia così. La rosa ampia significa anche questo: utilizzare tutti, sapendo bene come e quando utilizzarli, senza limitazioni. L’Inter oggi non ha un centrocampista con le caratteristiche di Agoumé in rosa, a Inzaghi conviene renderlo partecipe in questo periodo…