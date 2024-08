L’affondo per Zézé ci spiega una cosa: l’Inter perseguirà la strada tracciata da Oaktree

Il fatto che Nathan Zézé sia diventato un obiettivo concreto dell’Inter risponde alla volontà chiara della dirigenza nerazzurra di puntare su un profilo futuribile per completare il suo reparto difensivo.

LA SITUAZIONE – Come riportato negli scorsi minuti, Nathan Zézé è entrato nel mirino dell’Inter al punto che i meneghini hanno offerto circa 15 milioni di euro comprensivi di bonus. L’offerta è stata rifiutata dal Nantes, che ne chiede 20 e può sfruttare il possibile interessamento di squadre della Premier League per il francese al fine di incrementarne il prezzo. Ad ogni modo, la sensazione è che i nerazzurri siano intenzionati ad assestare ulteriori colpi per provare a convincere la squadra allenata da Franck Haise a cedere il proprio difensore.

Un quadro chiaro: Zézé pienamente nel raggio d’azione di Oaktree!

PIANIFICAZIONE – L’Inter di Oaktree seleziona la grande maggioranza dei suoi acquisti in base alla loro futuribilità, alla loro capacità di rappresentare calciatori utili per il presente e asset strategici per il futuro. Ecco che il club nerazzurro dovrebbe quindi affondare il colpo per un braccetto sinistro, eventualmente non Zézé, che assicuri il possesso di tali requisiti. Perché la mentalità acquisita dalla dirigenza è quella di un pieno adattamento al contesto del calciomercato attuale, alle ristrettezze che esso impone ai campionati non ricchi come la Premier League. Tali elementi, che possono rappresentare delle preclusioni per un efficace operato nel mercato in entrata, devono invece essere trasformati in carte da giocarsi in maniera vincente per incidere positivamente tanto nel presente quanto nel futuro.