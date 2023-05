Acerbi, una seconda prima volta… Di nuovo con Inzaghi!

Per Francesco Acerbi un’eventuale vittoria in finale di Coppa Italia significherebbe alzare il trofeo per la sua seconda volta in carriera. La prima con la maglia dell’Inter. Con un comune denominatore: Simone Inzaghi.

SECONDA PRIMA VOLTA – Fiorentina-Inter non sarà la prima finale di Coppa Italia per Francesco Acerbi, che nel suo palmares può già vantare una vittoria. Per questo quella di domani potrebbe essere una “seconda” prima volta. Ciò che lega la scorsa finale giocata a quella di domani è Simone Inzaghi. Esatto. Perché Francesco Acerbi la Coppa Italia l’ha conquistata nella stagione 2018-2019 con la maglia della Lazio, insieme all’attuale tecnico nerazzurro. Corsi e ricorsi storici, con la finale in quel caso che venne giocata contro l’Atalanta che – a sua volta – eliminò proprio la Fiorentina, avversaria di domani.

PILASTRO – Domani come allora, Francesco Acerbi sarà uno dei pilastri difensivi di Simone Inzaghi. Nella finale del 2019, il difensore lombardo giocò con Bastos e Luiz Felipe al fianco. Domani, invece, agiranno con ogni probabilità Matteo Darmian e Alessandro Bastoni ai suoi lati nel terzetto difensivo nerazzurro (vedi ultime di formazione). Con questi ultimi che proprio la scorsa stagione sollevarono già la Coppa Italia nella finale vinta contro la Juventus. Una gioia che sicuramente anche Francesco Acerbi vorrà condividere con loro dopo la partita di domani contro la Fiorentina.