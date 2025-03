Acerbi una delle chiavi di Atalanta-Inter: nuovo bomber in tasca!

Nell’importantissima vittoria in campionato dell’Inter contro l’Atalanta, spicca la grande prova difensiva di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro è stato capace di annullare completamente Mateo Retegui.

LA PARTITA – L’Inter ha dimostrato ancora una volta la sua forza andando a vincere in casa dell’Atalanta nel 29esimo turno di Serie A. Un successo ottenuto con un netto 2-0 che permette alla squadra di Inzaghi di tentare per la prima volta una “fuga” in testa alla classifica, proprio prima della sosta delle nazionali. Il pareggio del Napoli, non andata oltre lo 0-0 a Venezia, consente alla squadra meneghina di allungare a +3 sugli azzurri e a +6 sull’Atalanta. La squadra di Gasperini, fino a ieri sera miglior attacco del campionato a pari merito con l’Inter, ha chiuso la gara senza riuscire mai ad impensierire Sommer. Merito della grande prova della retroguardia nerazzurra, in particolar modo quella di Francesco Acerbi.

Acerbi giganteggia su Retegui: prova superba in Atalanta-Inter

IL DUELLO – Francesco Acerbi, alla soglia dei 37 anni, ha dimostrato anche contro l’Atalanta di essere un difensore eccezionale, a cui l’Inter non può rinunciare. Simone Inzaghi sa che il numero 15 nerazzurro, al massimo della forma, è uno dei punti di forza della squadra, in particolar modo nei big match. Quando non c’è il leader della difesa dell’Inter non si ha la stessa sicurezza. Specialista nel non far respirare i centravanti, nei suoi tre anni con l’Inter non c’è stato attaccante che non abbia sofferto la marcatura di Acerbi: Haaland, Lukaku, Immobile, Giroud, e tanti altri ancora. Da ieri sera si è aggiunto alla lista anche Mateo Retegui. L’attaccante della Dea, capocannoniere della Serie A, ha vissuto probabilmente la gara più frustante del suo campionato.

NUMERI A CONFRONTO – Per capire nel dettaglio quanto Francesco Acerbi abbia annullato Retegui, consideriamo di analizzare i numeri della partita. Il difensore classe 1988 ha vinto 5 duelli aerei su 8, totalizzando 3 intercetti, 2 contrasti vinti su 2, bloccato tre tiri e subito zero dribbling. Mentre, i numeri dell’attaccante italo-argentino, sono tutti negativi: nei 75 minuti che è stato in campo, ha toccato il pallone 19 volte, e solo in 4 occasioni ci è riuscito dentro l’area di rigore. Ha perso 5 duelli aerei su 6, e ha concluso il match con tre tiri respinti e un misero 0.20 di expected goal.