Acerbi un caso per l’Inter! I dubbi ora diventano certezze sul futuro

I dubbi su Francesco Acerbi ora diventano certezze, la sua assenza si prolunga ulteriormente ed è un caso per l’Inter. Simone Inzaghi viaggia verso l’Arabia Saudita con il solo Stefan de Vrij.

INFORTUNI – Francesco Acerbi è entrato nel tunnel degli infortuni ed è difficile che ne esca considerando la sua carta d’identità. 36 anni, 37 a febbraio, un’operazione per pubalgia nella scorsa estate e due problemi fisici in questa prima parte di stagione. Il primo a Roma, dove dopo 27 minuti è stato costretto a lasciare il campo. Il secondo contro il Verona dopo appena 15 minuti e il rientro dal precedente infortunio che lo aveva fermato per tre partite. Adesso Acerbi manca da più di un mese, ha saltato 8 gare consecutive e ne salterà un’altra in Arabia Saudita. Lui e Benjamin Pavard non recuperano per la Supercoppa Italiana.

Acerbi, il futuro all’Inter è un punto di domanda

DUBBI – Acerbi ha rinnovato il contratto fino al 2026, ma l’Inter ha un’opzione per chiudere in anticipo il rapporto con il difensore. Stefan de Vrij ha la scadenza a giugno 2025 e adesso è molto più probabile che rimanga lui piuttosto che Acerbi. Il difensore olandese sarà l’unico di ruolo in Supercoppa, il compagno invece sta trasformando dei dubbi sulle sue condizioni fisiche in certezze. La più grande certezza è che il suo futuro all’Inter non è più qualcosa di sicuro. I prossimi mesi saranno decisivi per capire cosa farà la dirigenza con il tesserato. Le ultime settimane sono già un segnale della possibile scelta della società nerazzurra, che ha come obiettivo quello di ringiovanire la rosa secondo la volontà della proprietà Oaktree.