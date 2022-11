Acerbi terzo sinistro: occhio alla trappola Cuadrado in Juventus-Inter

Francesco Acerbi prenderà il posto di bastoni sul centro-sinistra in Juventus-Inter. All’ex Lazio un compito importante: non cadere nella “trappola” Cuadrado

TRAPPOLA – Francesco Acerbi, questa sera, farà il suo esordio nel Derby d’Italia contro la Juventus. All’ex difensore della Lazio il compito di sostituire Bastoni, non al meglio per colpa della febbre. Il numero 15 dell’Inter dovrà confermare quanto fatto vedere in questo avvio di stagione. Dal punto di vista tattico, il compito più arduo di Acerbi sarà quello di limitare le scorribande di Cuadrado sulla corsia di destra cercando, al contempo, di non cadere nella sua “trappola”. È nota, infatti, l’abilità del colombiano nel guadagnare pericolosi calci piazzati o, addirittura, calci di rigore: si tratta di un calciatore tecnico che non esita ad infilarsi fra le maglie degli avversari. Dovrà essere bravo il difensore nerazzurro a non entrare in maniera irruenta, per non rischiare di incappare in qualche sanzione arbitrale.