Acerbi, la sorpresa della stagione per l’Inter. Prestazioni top, il rinnovo?

Francesco Acerbi è stato una delle più piacevoli sorprese di questa prima parte di stagione. Simone Inzaghi lo ha fortemente voluto all’Inter, il difensore ha risposto con determinazione e prestazioni da top di reparto. Sul futuro ci sono notizie?

TOP – Francesco Acerbi è arrivato ad agosto in un mare di critiche. La sua risata dopo il gol del Milan all’ultimo minuto nella sfida con la Lazio lo ha condannato a vivere i suoi ultimi mesi a Roma non piacevolmente e la sua partenza per Milano non ha avuto giudizi positivi dalla tifoseria. Simone Inzaghi lo ha richiesto alla dirigenza, ha spinto per averlo e per ora i risultati sono stati ottimi. Acerbi è diventato un quarto titolare nella difesa dell’Inter: ha spesso sostituito de Vrij e Bastoni e ha dimostrato di saper comandare la retroguardia nerazzurra. L’unico episodio controverso che lo ha visto protagonista è stato il gol di Ikoné a Firenze, che però ha delle motivazioni alle spalle. In quella situazione il difensore era ammonito e non ha potuto nulla di fronte alla velocità del francese.

Inter, per Acerbi futuro nerazzurro?

FUTURO – Quattordici presenze tra Serie A e Champions League, affidabilità, grande esperienza e buone capacità di gestione della palla con il suo sinistro. Francesco Acerbi ha saputo ritagliarsi un posto nell’Inter di Inzaghi e ora lotta per rimanere a Milano. Il difensore è arrivato in prestito con diritto di riscatto per 4 milioni di euro, ma la cifra sembra troppo alta per un classe 1988. La dirigenza nerazzurra cercherà sicuramente di tenerlo e la volontà è quello di trovare un accordo con la Lazio a un prezzo più basso (vedi articolo). In questa seconda parte di stagione Acerbi partirà ancora probabilmente da titolare, il Mondiale da fantasma di de Vrij ha creato qualche dubbio di troppo e anche la sua situazione contrattuale precaria. Il calciatore ex Sassuolo e Milan ne può approfittare, contro il Napoli ci sarà la prima chance.