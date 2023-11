Acerbi sempre più leader: rendimento top all’Inter e in Serie A

Francesco Acerbi è sempre il leader della difesa di Inzaghi. L’ex Lazio ha un rendimento da top assoluto del ruolo, e un’importanza chiave nel gioco dell’Inter.

PILASTRO DELLA DIFESA – Acerbi nella sua prima stagione in nerazzurro ha stupito tutti. Arrivato all’ultimo per coprire un ruolo marginale, è invece divenuto in breve un titolare inamovibile. Un fedelissimo di Inzaghi, un pilastro della difesa dell’Inter che è arrivata fino alla finale di Champions League. E se qualcuno si aspettava qualche balbettamento in questa seconda stagione, l’ex Lazio sta dimostrando di non aver nessuna intenzione di fare passi indietro.

TITOLARE DI INZAGHI – Acerbi ha saltato le prime tre partite per un problema al polpaccio accusato nel periodo estivo. E già questo aveva scatenato i primi mugugni. Facendo immaginare una stagione in calo di un giocatore ormai avanti con gli anni. Poi però dopo dal derby è tornato disponibile. E il suo percorso è stato netto, o quasi: nove presenze su dieci partite, otto da titolare. Unica partita saltata, quella col Red Bull Salisburgo. Solo una volta ha giocato meno di novanta minuti, con la Real Sociedad quando è entrato nel finale. In totale 734 minuti, al centro o a sinistra. Secondo difensore più impiegato da Inzaghi dopo Bastoni. Ma non è solo una questione di presenza. Ai minuti ha unito un rendimento di alto livello.

RENDIMENTO AL TOP – Secondo i rating di Whoscored, Acerbi è il miglior difensore dell’Inter. Di più. È secondo in tutta la Serie A nel ruolo. In casa nerazzurra è un motore fondamentale della manovra. Infatti è il giocatore con più passaggi medi (66,1), dato in cui risulta terzo in tutta la Serie A. E all’Inter è anche quarto per lanci lunghi. Difensivamente poi è primo per intercetti e primo per spazzate. Un redimento da leader, per qualità e continuità. Chiedere a Lukaku per ulteriori informazioni.