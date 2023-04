Acerbi il rottamatore! La conferma all’Inter dovrà essere un dovere

Acerbi merita più di tutti la conferma all’Inter tra i giocatori arrivati in prestito la scorsa stagione. Ieri altra prova super. Inzaghi se lo coccola

ROTTAMATORE − Si chiama rottamatore colui che si propone di rinnovare scenari contribuendo all’eliminazione di personaggi o figure di riferimento. Nel caso di Francesco Acerbi, è colui che ha rinnovato la difesa dell’Inter eliminando, in senso figurato, l’impalpabile Stefan de Vrij; stravolto il senso comune del ‘Questo qui è bollito, perché lo prendono‘, e zittito qualsiasi tifoso interista perplesso sulla sua presunta fede o passione verso i cugini del Milan. Insomma Acerbi c’è e fa le fortune dell’Inter di Simone Inzaghi. Ieri sera contro la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’ex Lazio ha disputato l’ennesima prova maiuscola della sua eccellente stagione. Annullato prima Federico Chiesa e poi Arek Milik, Acerbi ha chiuso con un 7 in pagella. Questa finale di Coppa Italia conquistata porta anche la sua firma.

Acerbi, l’Inter non temporeggi: da confermare

DA CONFERMARE − Quando si parla di Acerbi bisogna necessariamente collegare anche l’uomo che lo ha portato all’Inter: Inzaghi. Il connubio fra i due è perfetto. In estate, il tecnico piacentino ha insistito fortemente per aver il suo ex difensore ai tempi della Lazio. E non aveva tutti i torti, anzi. Acerbi ha restituito alla difesa, non solo maggior sicurezza rispetto ad un de Vrij – poco attento e concentrato – ma anche una varietà di ruoli impressionante. Acerbi infatti ha dimostrato di poter aiutare il suo reparto praticamente in tutti e tre le posizioni della difesa a tre. Da braccetto centrale, di destra e anche di sinistra. Questo è anche il motivo della sua inimmaginabile imprescindibilità. È vero la carta d’identità non è dalla sua parte, le 35 primavere pesano in sede di analisi. Ma se c’è un giocatore in questa Inter da confermare per la prossima stagione quello è proprio il campione d’Europa.