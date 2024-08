Acerbi riparte da Genoa-Inter dopo un’estate difficile! Recupero

Francesco Acerbi riparte in questa stagione dalla partita tra Genoa ed Inter dopo un’estate difficile a livello fisico e soprattutto emotivo/psicologico. L’ultimo anno in nerazzurro?

INCUBI – Gli ultimi mesi di Francesco Acerbi non sono stati proprio facili. Dall’episodio ormai lontano con Juan Jesus durante Inter-Napoli tutto ha preso una piega strana per il difensore a livello individuale. Sì, solo a quello individuale perché poi il 22 aprile lui e la sua squadra hanno comunque vinto lo Scudetto della seconda stella. A giugno è arrivata la notizia che ha distrutto il sogno del leone di fare l’ultima competizione internazionale con la maglia dell’Italia.

Acerbi, Genoa-Inter per voltare pagina!

RIPARTIRE – La pubalgia ha tolto ad Acerbi la possibilità di essere convocato agli Europei e ha obbligato lo stesso giocatore ad operarsi per recuperare in vista della stagione 2024-2025. Alla fine il classe 1988 ha ripreso gli allenamenti, ha svolto il ritiro con la squadra e ha accumulato minutaggio anche nelle amichevoli. Adesso è pronto per partire da titolare in Genoa-Inter, è pronto per cancellare le ultime difficili pagine della sua storia e della sua carriera. La partita di Marassi segna un momento importante: da oggi Simone Inzaghi capirà se potrà fidarsi ciecamente del suo pupillo per la terza annata consecutiva. Il dubbio sulla tenuta fisica di Acerbi rimane.